Рязанцев проинформировали об отмене универсальной электронной карты

Министерство промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области сообщает, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ глава 6 «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ признана утратившей силу.

Прием заявлений и выпуск универсальных электронных карт (далее – УЭК) прекращен с 01.01.2017. По информации от ПАО «Сбербанк России», банковское приложение на выданных УЭК будет действовать до даты, указанной на карте в поле «Срок действия». До истечения срока действия УЭК будет приниматься к обслуживанию во всех подразделениях ПАО «Сбербанк России».

Сертификаты ключей проверки электронной подписи, которые по желанию гражданина записаны на УЭК, действительны до даты окончания срока их действия.

Выдача изготовленных по заявлениям граждан УЭК осуществляется в Центре информационных технологий Рязанской области по адресу: г. Рязань,

ул. Урицкого, д. 24. Тел. (4912) 77-86-40.