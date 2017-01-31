Сотрудники Рязанского государственного медуниверситета прошли стажировку в японской клинике

Заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии факультета дополнительного профессионального образования РГМУ им. И.П. Павлова, профессор Дмитрий Хубезов и ассистент Дмитрий Пучков прошли двухнедельную стажировку по углубленному изучению лапароскопических методик лечения злокачественных заболеваний прямой и ободочной кишки в г. Токио (Япония), на базе Национального научного центра по изучению и лечению рака. Об этом сообщает сайт РГМУ им. И.П. Павлова.

Кураторами рязанской делегации были ведущие хирурги центра, основоположники научных направлений в онкологической колопроктологии – профессор Ямамото, профессор Фукунага и доктор медицинских наук Коиши.

– Преимущества лапароскопического доступа в онкоколопроктологии не вызывают сомнений у восточных коллег. Более 80% всех операций на толстой кишке, желудке и органах малого таза выполняются миниинвазивным доступом, – сообщил Дмитрий Пучков. – Мы тоже ведем работу в этом направлении. Наш опыт вызвал интерес у сотрудников научного центра по изучению и лечению рака.

Дмитрий Хубезов отметил, что сотрудники кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО выполняют весь спектр оперативных вмешательств на толстой и прямой кишке с использованием лапароскопического доступа для лечения пациентов.