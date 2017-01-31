Житель Рязани торговал "насваем"

В полицию поступила информация о том, что 55-летний житель Рязани организовал у себя дома незаконную торговлю "насваем", сообщает сайт УМВД России по области. Товар рязанец выкладывал на подоконнике в небольшом помещении у входа в свой дом. Деньги за вредную для здоровья смесь он получал через специальное окошко. В ходе досмотра жилища полицейские обнаружили большой запас «насвая» в крупной и мелкой расфасовке. Из дома нарушителя изъяли 20 килограммов смеси «насвай».

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.2 ст.14.53 КоАП РФ.