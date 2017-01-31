В Рязани продолжается прием заявок на межрегиональный конкурс «Интернет – помощник в сохранении и популяризации русского языка как языка межнационального общения?»

Конкурс проводится в рамках социально значимого проекта «Методический год словесников Центральной России: вместе сохраняем культурное и образовательное пространство, делимся опытом, отвечаем на вызовы времени».

В нем могут принять участие достигшие возраста 14 лет учащиеся образовательных организаций Российской Федерации любых типов и видов. Рязанские школьники могут порассуждать в своих сочинениях о проблемах русского языка в современном мире.

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются по электронной почте metodgod-rzn@mail.ru до 15 февраля 2017 года.