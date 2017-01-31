Молодые рязанские управленцы обсудили реализацию соцпроектов

Как сообщает сайт правительства области, в Захаровском районе зампред правительства Елена Буняшина встретилась с представителями молодежных администраций из Рязани, Захаровского, Клепиковского, Михайловского, Рыбновского, Рязанского, Спасского, Старожиловского районов и участниками 45-го «Звездного похода».

Елена Буняшина обсудила с участниками целый ряд актуальных вопросов, касающихся, в частности, формирования кадрового потенциала, участия представителей молодежи в деятельности структурных подразделений районных администраций, в общественно значимой работе, реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан и многого другого.

В селе Федоровское Захаровского района Елена Буняшина встретилась с участниками «Звездного похода». Студенты отряда «Альтаир» радиотехнического университета прибыли в населенный пункт в рамках акции «Линия жизни», которая организована в память о 500 рязанских лыжниках, ушедших в 1941 году добровольцами на фронт, чтобы принять участие в обороне Москвы. Общая протяженность маршрута лыжного похода «звездников», который проходит вдоль одного из участков линии фронта в годы Великой Отечественной войны, составит 120 км.

Собравшиеся поделились опытом участия в региональном молодежном «звездном» движении, обсудили инициативы в рамках ежегодных походов, их значение в патриотическом воспитании населения.