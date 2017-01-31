Конечная станция

В селе Пущино Рязанского района осталось братское захоронение жителей блокадного Ленинграда

Осень 1941 года вошла в историю Великой Отечественной войны как начало блокады Ленинграда. Эшелоны с лета до самого начала осени увозили беженцев из Северной столицы на юг страны. Люди, измученные испытаниями, с неспокойным сердцем и ожиданием неизвестности, сутками ехали в поезде под мерный перестук колес. Открытый состав шел медленно, все дальше и дальше увозил людей из любимого и родного города. После небольшой остановки поезд миновал город Рязань.

И вот незнакомое место – железнодорожная станция Пущино Рязанского района. В небе люди заметили вражеские самолеты, которые за мгновение долетели до беженцев и открыли по ним огонь. Трудно представить, что творилось в это время на месте трагедии. Крики, шум, взрывы снарядов… У людей паника. Они бежали, как им казалось, от голодной смерти на новое место жительства, но судьба уготовила им новый поворот событий. Конечно, такой трагедии никто не ожидал. На месте бомбежки погибло около двух десятков мирных людей.

Нам удалось побывать в селе Пущино, увидеть скромный памятник жертвам бомбардировки. Случайно в нашем распоряжении оказались воспоминания очевидца страшного события осени 1941 года Петра Ивановича Жарова. Он родился в селе Пущино, где и встретил начало Великой Отечественной войны. Трудился в ту пору Петр Иванович подпаском, стерег колхозное стадо. Однажды вместе с пастухом Иваном Рудневым они пасли скотину на убранном поле. Снега еще не было, местами зеленела трава. И тут односельчане увидели, как на большой высоте летит тройка немецких самолетов, они их по звуку мотора определяли. Вторая тройка «отвалила» в сторону железной дороги, заметив идущий в сторону станции Стенькино железнодорожный состав. Самолеты стали снижать высоту полета, делать крен на бок и по очереди сбрасывать бомбы. Они падали, будто мячи, один за другим. Подбитый поезд развернуло поперек путей. Эвакуированные из прифронтовых районов люди ехали на открытых двухосных платформах. Везли с собой нехитрый скарб: прежде всего, различную одежду. По воспоминаниям Петра Ивановича, люди бежали по полю, пытались укрыться в скирдах соломы. Немецкие летчики открыли огонь по обезумевшим от страха людям. Сделав круг над разбитым составом, самолеты полетели в сторону города Михайлова.

Деревенские жители и беженцы стали помогать раненым. Пущинские медсестры Валя Новичкова и Настя Руднева делали перевязки. Части тел погибших похоронили недалеко от железнодорожной насыпи, метрах в 40 от трубы для стока талых вод. Это захоронение сегодня забыто, никак не отмечено. А вот около двух десятков погибших беженцев похоронили возле сельской церкви в братской могиле. По словам старожилов села Пущино, немецкая авиация еще не раз летала над их селом, но бомбардировок больше не было.

Осенью 1941 года в селе Пущино была немецкая разведка. Трое немецких солдат с автоматами, спрятав свой мотоцикл в кустах у дома Афанасьевых, ходили и все высматривали ближе к железной дороге. Петр Иванович писал, что в 1942 году, когда он поступил учиться в городское железнодорожное училище и ехал из села Пущино на поезде на учебу в Рязань, немецкий летчик дал очередь из пулемета по вагонам. Наш очевидец стоял у окна, одна из пуль упала рядом на пол, а вторая прошла через фуфайку, но не задела парня. Просто каким-то чудом остался жив.

Место упокоения жителей блокадного Ленинграда в селе Пущино до сих пор не числится среди захоронений времен войны. Благодаря местным жителям, братская могила не осталась заброшенной и забытой.

Арина Сергачева,

ученица Рязанского Свободного лицея