Кусочек жизни

Рязанцам раздали «блокадный хлеб»

27 января в Рязани во второй раз прошла акция в память о тех, кто погиб во время военной блокады Ленинграда, длившейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Организаторами акции стали региональные отделения Всероссийских общественных организаций и движений «Волонтеры Победы», «Российский Союз молодежи», «Поисковое движение России» при поддержке Рязанской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

С полудня на площади Победы у Муниципального культурного центра волонтеры раздавали рязанцам порции «блокадного хлеба» весом 125 граммов, читали дневник Тани Савичевой и фрагмент «Февральского дневника» Ольги Берггольц и рассказывали о трагических событиях. Хлеб приготовили мастера Рязанского многопрофильного колледжа по приближенному рецепту того времени.

– Я сегодня утром по телевизору услышала анонс этой акции и решила обязательно прийти, – рассказывает рязанка Евгения Степановна Ярошенко. – Это память, которую нужно сохранить. Молодежь должна знать и помнить о таких моментах родной истории.

А Ольга Лобанова гуляла по городу, увидела скопление людей на площади и не смогла пройти мимо. Ее отец, Сергей Васильевич Лобанов, был участником войны. На фронт уходил из Клепиковского района, участвовал в боевых действиях, был тяжело ранен, но дошел до Берлина.

– Год назад мой папа умер, но память о нем и обо всех тех, кто боролся за нашу свободу и мирное небо над головой, будет жить вечно, – не скрывая слез, говорит Ольга. – Такие акции нужны для нас, ныне живущих. Чтобы мы не забывали о той цене, которую пришлось заплатить за мир.

Попробовать «блокадный хлеб» пришло много молодежи. Студентка Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Кристина Журавлева рассказывает, что для нее и друзей очень познавательны такие «встречи с историей».

– Эти 125 граммов хлеба заставляют задуматься о том, что «блокадникам» пришлось пережить. Люди боролись за жизнь, собирая крохи… – отмечает девушка. – У меня два деда – участники войны. Один был тыловиком, а второй на фронте потерял ногу. И в каждой семье, наверное, есть те, кто ковал нашу Победу.

В настоящее время на территории региона проживает около 200 жителей и защитников Ленинграда.