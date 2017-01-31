Кусочек жизни

Областная общественно-политическая газета
15:25 МСК
Вторник
31 января 2017 года
№16 (5303)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
С начала зимы с рязанских улиц вывезено 110 272 кубометра снега Баскетбольный клуб «Рязань» весь матч держал болельщиков в напряжении Группа журналистов приступила к съемкам документального фильма о создателе рязанской народной киностудии Анатолии ОсипенковеВ Рязани прошли массовые рейды ГИБДД В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»Рязанская область получит дополнительную помощь для мелиорации земель Рязанской области выделены средства на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса Жители Рязани могут помочь бездомным животным В Сасове Рязанской области будущие летчики встретились с легендарной спортсменкой Марией Богачевой За сутки на дорогах Рязанской области произошло 46 ДТП Взятка, которую хотел дать инспектору ГИБДД житель Рязанской области, конфискована в доход государства Жителя Рязанской области подозревают в незаконном обороте наркотиковРязанские аграрии продолжают готовиться к весенним полевым работам200 млн. рублей будет направлено из Дорожного фонда Рязанской области на ремонт муниципальных дорогСпортсмены из Рязанской области завоевали 22 медали первенства ЦФО России по универсальному бою Жительнице Рязанской области грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства На выставке в Рязани можно разгадать тайну «прохладной» фотографии В Рязани увеличено количество пунктов приема платежей за услуги ЖКХ В Рязани на переходе сбили женщину с ребенком Чем больше у рязанских школьников достижений, тем больше у них шансов бесплатно отдохнуть в «Артеке» Руководителя одного из сельхозпредприятий Рязанской области подозревают в совершении налогового преступления Реконструкцию Михайловской школы-интерната в Рязанской области завершат к 1 сентябряВ Рязани столкнулись три автомобиля Для многодетной семьи из Рязанской области, чей дом сгорел во время пожара, продолжают искать жилье Губернатор Олег Ковалев провел встречу с начальником управления Судебного департамента в Рязанской области Борисом Высоцким
Главная страница / Новости Рязани и области
31.01.2017
Просмотров: 103
№16 (5303) |
Четвёртая полоса
Общество
Версия для печати

Кусочек жизни

Рязанцам раздали «блокадный хлеб»
Автор фото: Александр Королев | Кусочек жизни
Фото: Александр Королев.

27 января в Рязани во второй раз прошла акция в память о тех, кто погиб во время военной блокады Ленинграда, длившейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Организаторами акции стали региональные отделения Всероссийских общественных организаций и движений «Волонтеры Победы», «Российский Союз молодежи», «Поисковое движение России» при поддержке Рязанской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

С полудня на площади Победы у Муниципального культурного центра волонтеры раздавали рязанцам порции «блокадного хлеба» весом 125 граммов, читали дневник Тани Савичевой и фрагмент «Февральского дневника» Ольги Берггольц и рассказывали о трагических событиях. Хлеб приготовили мастера Рязанского многопрофильного колледжа по приближенному рецепту того времени.

– Я сегодня утром по телевизору услышала анонс этой акции и решила обязательно прийти, – рассказывает рязанка Евгения Степановна Ярошенко. – Это память, которую нужно сохранить. Молодежь должна знать и помнить о таких моментах родной истории.

А Ольга Лобанова гуляла по городу, увидела скопление людей на площади и не смогла пройти мимо. Ее отец, Сергей Васильевич Лобанов, был участником войны. На фронт уходил из Клепиковского района, участвовал в боевых действиях, был тяжело ранен, но дошел до Берлина.

– Год назад мой папа умер, но память о нем и обо всех тех, кто боролся за нашу свободу и мирное небо над головой, будет жить вечно, – не скрывая слез, говорит Ольга. – Такие акции нужны для нас, ныне живущих. Чтобы мы не забывали о той цене, которую пришлось заплатить за мир.

Попробовать «блокадный хлеб» пришло много молодежи. Студентка Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Кристина Журавлева рассказывает, что для нее и друзей очень познавательны такие «встречи с историей».

– Эти 125 граммов хлеба заставляют задуматься о том, что «блокадникам» пришлось пережить. Люди боролись за жизнь, собирая крохи… – отмечает девушка. – У меня два деда – участники войны. Один был тыловиком, а второй на фронте потерял ногу. И в каждой семье, наверное, есть те, кто ковал нашу Победу.

В настоящее время на территории региона проживает около 200 жителей и защитников Ленинграда.

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
Конечная станция
В селе Пущино Рязанского района осталось братское захоронение жителей блокадного Ленинграда
Новое прочтение
Артисты дали возможность зрителям услышать то сокровенное, что прячется за напряженной интонацией
Ольга Трубушкина
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
Далась победа нелегко
Рязанские полицейские на чемпионате МВД России по самбо заняли первое место
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
АПК
Рязанские олени
Их разводят в Кадоме
АПК
Успехи птицеводов
АПК
Рекордные надои
Общество
Какие кадры нам нужны?
Рязанская область занимает стабильно высокие позиции по трудоустройству выпускников вузов среди регионов Центральной России
Людмила Иванова
Общество
Зарплата – по закону
Работа по снижению неформальной занятости в регионе усилена
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
На благо родного края
Деятельность молодежных администраций эффективна
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
«Экополис»: планы на завтра
Контроль за стройкой в поселке Варские будет особым
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
На пороге зрелости
В Рязани прошли торжества, посвященные 90-летию ДОСААФ России
Вячеслав Астафьев
Общество
Любо, братцы, любо
В Рязани провели семинар с атаманами казачьих обществ региона
Вячеслав Астафьев
Общество
В поле особого внимания
Прокурор Рязанской области Олег Черныш провел пресс-конференцию, во время которой рассказал журналистам об итогах работы ведомства в 2016 году и ответил на вопросы.
Вероника Шелякина
Общество
По большому счету
Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова – о налогах, непопулярных идеях и повышении зарплат бюджетников
Культура
Парадокс в фото
Атомы, новые планеты и парящие стулья можно увидеть на выставке Анны Абрамовой
Анна Добролежа
№ 16 (5303) от
31 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Далась победа нелегко
Рязанские полицейские на чемпионате МВД России по самбо заняли первое место
Рязанские олени
Их разводят в Кадоме
Успехи птицеводов
Рекордные надои
Какие кадры нам нужны?
Рязанская область занимает стабильно высокие позиции по трудоустройству выпускников вузов среди регионов Центральной России
Зарплата – по закону
Работа по снижению неформальной занятости в регионе усилена
На благо родного края
Деятельность молодежных администраций эффективна
«Экополис»: планы на завтра
Контроль за стройкой в поселке Варские будет особым
На пороге зрелости
В Рязани прошли торжества, посвященные 90-летию ДОСААФ России
Любо, братцы, любо
В Рязани провели семинар с атаманами казачьих обществ региона
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru