Новое прочтение

Артисты дали возможность зрителям услышать то сокровенное, что прячется за напряженной интонацией

В минувшее воскресенье в Рязанской областной филармонии состоялся концерт-посвящение «Дорога поперек судьбы».

Песни и стихотворения Владимира Высоцкого исполнили его сын Никита Высоцкий и народная артистка России, основатель и художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии Елена Камбурова.

Концертная программа «Дорога поперек судьбы» озаглавлена строчкой из одной из ранних песен знаменитого барда, поэта и музыканта. Никита Высоцкий вместе с Еленой Камбуровой, не снижая накала и драматизма, скользящих в песнях и стихах Владимира Высоцкого, дали возможность зрителям услышать самое сокровенное, что прячется то за напряженной интонацией, то за лукавым смехом, то за отчаянным хриплым криком.

Слова в этот вечер дополняла музыка – партию на фортепиано исполнил заслуженный артист России Олег Синкин, партию гитары – Вячеслав Голиков. Впервые концерт-посвящение «Дорога поперек судьбы» был поставлен в 2012 году в московском музее Владимира Высоцкого. Затем артисты не раз представляли его на сценах столичных театров и гастролировали в разных городах.