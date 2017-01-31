Областная общественно-политическая газета
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31 января 2017 года
№16 (5303)
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31.01.2017
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№16 (5303) |
Четвёртая полоса
Культура
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Новое прочтение

Артисты дали возможность зрителям услышать то сокровенное, что прячется за напряженной интонацией

В минувшее воскресенье в Рязанской областной филармонии состоялся концерт-посвящение «Дорога поперек судьбы».

Песни и стихотворения Владимира Высоцкого исполнили его сын Никита Высоцкий и народная артистка России, основатель и художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии Елена Камбурова.

Концертная программа «Дорога поперек судьбы» озаглавлена строчкой из одной из ранних песен знаменитого барда, поэта и музыканта. Никита Высоцкий вместе с Еленой Камбуровой, не снижая накала и драматизма, скользящих в песнях и стихах Владимира Высоцкого, дали возможность зрителям услышать самое сокровенное, что прячется то за напряженной интонацией, то за лукавым смехом, то за отчаянным хриплым криком.

Слова в этот вечер дополняла музыка – партию на фортепиано исполнил заслуженный артист России Олег Синкин, партию гитары – Вячеслав Голиков. Впервые концерт-посвящение «Дорога поперек судьбы» был поставлен в 2012 году в московском музее Владимира Высоцкого. Затем артисты не раз представляли его на сценах столичных театров и гастролировали в разных городах.

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
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