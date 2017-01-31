Парадокс в фото

Атомы, новые планеты и парящие стулья можно увидеть на выставке Анны Абрамовой

Размешивая сахар в чае, мы думаем, что ложка движется по кругу, но из-за сопротивления воды она совершает перекрестные, овалообразные движения. Допив свой сладкий чай, фотограф Анна Абрамова заметила на дне кружки белый, словно нарисованный мелом узор, напомнивший ей атом. Она нашла это интересным и решила сфотографировать. Снимок «Атом» и подобные фантазийные, наполненные двойными смыслами и метафорами работы, Анна представила на персональной выставке ParadoxFOTO, которая начала свою работу в галерее «Люди».

Интерес к фотографии у Анны появился 2 года назад. Все началось со снимка ее родного дома в селе Дядьково. С необычного ракурса девушка сняла крышу и вход на любимый чердак, в котором часто играла в детстве. Искаженное пространство на снимке напомнило Анне корму корабля, и она назвала фото «На палубе».

– Дом – это корабль, а мир – это море. Все мы плывем по этой загадочной глубокой глади на судне под названием «Жизнь», – прокомментировала свой снимок на вернисаже Анна.

Отбором авторов для персональных выставок в галерее «Люди» занимается ее директор, искусствовед Ирина Синицина. Первое, что привлекло ее в работах Анны, – фотография стула. Этот концептуальный черно-белый снимок словно парящего в пустоте стула, выполненный без фотошопа, показал нестандартность мышления и большой потенциал автора.

Работы Анны Абрамовой не раскрываются зрителю с первого взгляда. Чтобы понять смысл снимка, нужно поразмышлять, подобрать ассоциации, разгадать загадку, заложенную автором. Некоторые фотографии у Анны получаются спонтанно, например, снимок «Показалось». Изображение цветов, тень от которых напоминает кому-то паровозик, а кому-то влюбленную парочку, было снято случайно. А вот замысел фотографии «Замок», иллюстрирующей неровно спиленный пень с выступающей щепкой, похожей на средневековое строение, вынашивался долгое время.

– Около моего дома росло несколько тополей, а в один момент их спилили. Деревья исчезли, но остался этот пень с щепками, который напоминает обо всех тополях. Когда маленький предмет таит в себе что-то глобальное – это и есть волшебство, – говорит Анна.

Основное направление творчества Абрамовой – видео. Она снимает коммерческие ролики, клипы для рязанских музыкальных групп и видео в стиле арт-хаус. На вопрос, почему она выбрала именно это направление творчества, Анна отвечает: «У каждого человека своя реальность, моя – это арт-хаус».

Зрителям видение мира начинающего фотографа Анны Абрамовой показалось любопытным, а многие даже нашли созвучные мысли и чувства. Своими впечатлениями о выставке делится фотограф и музыкант Сана Шаландина.

– В экспозиции я выделила для себя несколько работ. Среди них – фотография «Пустая», где мы видим в напряженном полумраке малую сцену филармонии. Пока на ней только молчаливые инструменты, но скоро придут музыканты, и пианино или гитара «запоют» для зрителей. Я много раз испытывала волнительное ожидание перед концертом, и, на мой взгляд, Анне удалось передать натянутую струну этого торжественного момента,– говорит Сана.

Увидеть работы Абрамовой и найти в них свои ассоциации можно в галерее «Люди» до 8 февраля.