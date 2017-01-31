Какие кадры нам нужны?

Областная общественно-политическая газета
15:26 МСК
Вторник
31 января 2017 года
№16 (5303)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанские аграрии продолжают готовиться к весенним полевым работамРязанской области выделены средства на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса В Рязани столкнулись три автомобиля Руководителя одного из сельхозпредприятий Рязанской области подозревают в совершении налогового преступления Для многодетной семьи из Рязанской области, чей дом сгорел во время пожара, продолжают искать жилье В Рязани на переходе сбили женщину с ребенком Жителя Рязанской области подозревают в незаконном обороте наркотиковЖительнице Рязанской области грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства В Сасове Рязанской области будущие летчики встретились с легендарной спортсменкой Марией Богачевой Реконструкцию Михайловской школы-интерната в Рязанской области завершат к 1 сентябряГубернатор Олег Ковалев провел встречу с начальником управления Судебного департамента в Рязанской области Борисом ВысоцкимРязанская область получит дополнительную помощь для мелиорации земель Жители Рязани могут помочь бездомным животным За сутки на дорогах Рязанской области произошло 46 ДТП В Рязани увеличено количество пунктов приема платежей за услуги ЖКХ С начала зимы с рязанских улиц вывезено 110 272 кубометра снега Группа журналистов приступила к съемкам документального фильма о создателе рязанской народной киностудии Анатолии ОсипенковеЧем больше у рязанских школьников достижений, тем больше у них шансов бесплатно отдохнуть в «Артеке» На выставке в Рязани можно разгадать тайну «прохладной» фотографии 200 млн. рублей будет направлено из Дорожного фонда Рязанской области на ремонт муниципальных дорогСпортсмены из Рязанской области завоевали 22 медали первенства ЦФО России по универсальному бою Взятка, которую хотел дать инспектору ГИБДД житель Рязанской области, конфискована в доход государства В Рязани прошли массовые рейды ГИБДД В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»Баскетбольный клуб «Рязань» весь матч держал болельщиков в напряжении
Главная страница / Новости Рязани и области
31.01.2017
Просмотров: 131
№16 (5303) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Какие кадры нам нужны?

Рязанская область занимает стабильно высокие позиции по трудоустройству выпускников вузов среди регионов Центральной России

Больше трех четвертей выпускников рязанских вузов устраиваются работать по профессии. Об этом министр образования области Ольга Щетинкина сообщила во время заседания региональной комиссии по вопросам высшего образования. Заседание комиссии провел ее председатель, вице-губернатор Сергей Филимонов.

Выступая на заседании, руководитель регионального министерства акцентировала свое внимание на том, что студенты вузов должны уже с первого курса иметь представление, где они будут трудиться и кем. В регионе эта работа успешно ведется. После окончания рязанских вузов трудоустраиваются 80 процентов выпускников, и это выше пороговых показателей, установленных федеральным Министерством образования и науки для регионов ЦФО (необходимо, чтобы трудоустраивались не менее трех четвертей выпускников).

Наибольшим спросом на рязанском рынке труда пользуются выпускники медицинского вуза (врачи, медсестры, фармацевты) и те, кто получил инженерную специальность. Несколько сложнее трудоустроиться молодым специалистам с гуманитарным образованием.

Как показали проведенные исследования, сегодня конкурентоспособность выпускников государственных вузов выше, чем у тех, кто получил диплом в частном институте или университете. Также имеет место миграционная убыль выпускников рязанских вузов, а именно их отток, главным образом, в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. По-прежнему остается актуальной проблема закрепления кадров на местах, низкая предпринимательская активность выпускников вузов, подчеркнула Ольга Щетинкина.

По итогам заседания областной комиссии по высшему образованию было решено активизировать работу по закреплению выпускников на конкретных рабочих местах, в том числе с помощью механизмов целевого приема и целевого обучения, что особенно актуально сегодня для аграрной отрасли.

Также среди поставленных задач – развитие предпринимательских компетенций студентов рязанских вузов.

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
Рекордные надои
Зарплата – по закону
Работа по снижению неформальной занятости в регионе усилена
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
Далась победа нелегко
Рязанские полицейские на чемпионате МВД России по самбо заняли первое место
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
АПК
Рязанские олени
Их разводят в Кадоме
АПК
Успехи птицеводов
АПК
Рекордные надои
Общество
На благо родного края
Деятельность молодежных администраций эффективна
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
«Экополис»: планы на завтра
Контроль за стройкой в поселке Варские будет особым
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
На пороге зрелости
В Рязани прошли торжества, посвященные 90-летию ДОСААФ России
Вячеслав Астафьев
Общество
Любо, братцы, любо
В Рязани провели семинар с атаманами казачьих обществ региона
Вячеслав Астафьев
Общество
В поле особого внимания
Прокурор Рязанской области Олег Черныш провел пресс-конференцию, во время которой рассказал журналистам об итогах работы ведомства в 2016 году и ответил на вопросы.
Вероника Шелякина
Общество
Конечная станция
В селе Пущино Рязанского района осталось братское захоронение жителей блокадного Ленинграда
Общество
Кусочек жизни
Рязанцам раздали «блокадный хлеб»
Елена Серебрякова
Культура
Новое прочтение
Артисты дали возможность зрителям услышать то сокровенное, что прячется за напряженной интонацией
Ольга Трубушкина
Культура
Парадокс в фото
Атомы, новые планеты и парящие стулья можно увидеть на выставке Анны Абрамовой
Анна Добролежа
№ 16 (5303) от
31 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Далась победа нелегко
Рязанские полицейские на чемпионате МВД России по самбо заняли первое место
Рязанские олени
Их разводят в Кадоме
Успехи птицеводов
Рекордные надои
Какие кадры нам нужны?
Рязанская область занимает стабильно высокие позиции по трудоустройству выпускников вузов среди регионов Центральной России
Зарплата – по закону
Работа по снижению неформальной занятости в регионе усилена
На благо родного края
Деятельность молодежных администраций эффективна
«Экополис»: планы на завтра
Контроль за стройкой в поселке Варские будет особым
На пороге зрелости
В Рязани прошли торжества, посвященные 90-летию ДОСААФ России
Любо, братцы, любо
В Рязани провели семинар с атаманами казачьих обществ региона
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru