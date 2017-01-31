Какие кадры нам нужны?

Рязанская область занимает стабильно высокие позиции по трудоустройству выпускников вузов среди регионов Центральной России

Больше трех четвертей выпускников рязанских вузов устраиваются работать по профессии. Об этом министр образования области Ольга Щетинкина сообщила во время заседания региональной комиссии по вопросам высшего образования. Заседание комиссии провел ее председатель, вице-губернатор Сергей Филимонов.

Выступая на заседании, руководитель регионального министерства акцентировала свое внимание на том, что студенты вузов должны уже с первого курса иметь представление, где они будут трудиться и кем. В регионе эта работа успешно ведется. После окончания рязанских вузов трудоустраиваются 80 процентов выпускников, и это выше пороговых показателей, установленных федеральным Министерством образования и науки для регионов ЦФО (необходимо, чтобы трудоустраивались не менее трех четвертей выпускников).

Наибольшим спросом на рязанском рынке труда пользуются выпускники медицинского вуза (врачи, медсестры, фармацевты) и те, кто получил инженерную специальность. Несколько сложнее трудоустроиться молодым специалистам с гуманитарным образованием.

Как показали проведенные исследования, сегодня конкурентоспособность выпускников государственных вузов выше, чем у тех, кто получил диплом в частном институте или университете. Также имеет место миграционная убыль выпускников рязанских вузов, а именно их отток, главным образом, в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. По-прежнему остается актуальной проблема закрепления кадров на местах, низкая предпринимательская активность выпускников вузов, подчеркнула Ольга Щетинкина.

По итогам заседания областной комиссии по высшему образованию было решено активизировать работу по закреплению выпускников на конкретных рабочих местах, в том числе с помощью механизмов целевого приема и целевого обучения, что особенно актуально сегодня для аграрной отрасли.

Также среди поставленных задач – развитие предпринимательских компетенций студентов рязанских вузов.