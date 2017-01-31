Областная общественно-политическая газета
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31 января 2017 года
№16 (5303)
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31.01.2017
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№16 (5303) |
Вторая полоса
Общество
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Зарплата – по закону

Работа по снижению неформальной занятости в регионе усилена

Первый заместитель председателя регионального правительства Сергей Самохин провел заседание межведомственной комиссии Рязанской области по легализации трудовых отношений, ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате взносов в государственные внебюджетные фонды.

В заседании приняли участие руководители региональных министерств, представители территориальных органов федеральных органов власти, администрации г. Рязани, общественных объединений и организаций. В рамках заседания обсуждались итоги работы по снижению неформальной занятости в Рязанской области в 2016 году и основные направления деятельности межведомственной комиссии в текущем году.

Министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская доложила о том, что в прошлом году в регионе велась активная работа по снижению неформальной занятости и устранению «серых» схем расчетов при оплате труда. В результате 14,3 тыс. человек получили статус официальных сотрудников предприятий и организаций, возможность получать легальную зарплату и пользоваться социальным пакетом в полном объеме.

Первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин отметил, что в 2017 году будет продолжена деятельность, направленная на решение проблем неформальной занятости, в том числе за счет усиления межведомственного взаимодействия и активной совместной работы по реализации комплекса запланированных мероприятий.

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
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Зарплата – по закону
Работа по снижению неформальной занятости в регионе усилена
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