На благо родного края

Деятельность молодежных администраций эффективна

В Захаровском районе заместитель председателя правительства области Елена Буняшина провела встречи с представителями молодежных администраций и участниками 45-го «Звездного похода».

Во встречах приняли участие заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Симаков, руководители администрации Захаровского района, 29 представителей молодежных администраций из г. Рязани, Захаровского, Клепиковского, Михайловского, Рыбновского, Рязанского, Спасского, Старожиловского районов, студенты РГРТУ. В ходе встречи в с. Захарово Елена Буняшина обсудила с участниками целый ряд актуальных вопросов, касающихся, в частности, формирования кадрового потенциала, реализации социальных проектов.

Проект создания молодежных администраций в каждом муниципалитете поддержал губернатор Олег Ковалев. Два года подряд молодежное правительство региона на федеральном уровне отмечается как лучшее за эффективную работу в этом направлении. «Одна из главных целей молодежных администраций – активизировать молодых людей, живущих в районах, вовлечь их в работу по социально-экономическому развитию муниципальных образований, региона в целом. Вы с этим успешно справляетесь», – подчеркнула Елена Буняшина.

Кроме того, заместитель председателя правительства области Елена Буняшина приняла участие во встрече с участниками «Звездного похода», которая прошла в общеобразовательной школе с. Федоровское Захаровского района. Студенты отряда «Альтаир» Рязанского государственного радиотехнического университета прибыли в населенный пункт в рамках акции «Линия жизни», которая организована в память о 500 рязанских лыжниках, ушедших в 1941 году добровольцами на фронт, чтобы принять участие в обороне Москвы. Общая протяженность маршрута лыжного похода «звездников», который проходит вдоль одного из участков линии фронта в годы Великой Отечественной войны, составит 120 км.

Встреча состоялась в формате чаепития, в ходе общения собравшиеся поделились опытом участия в региональном молодежном «Звездном движении», обсудили инициативы, которые организуются в рамках ежегодных походов, их значение в патриотическом воспитании населения.