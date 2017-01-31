На благо родного края

Областная общественно-политическая газета
15:27 МСК
Вторник
31 января 2017 года
№16 (5303)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Баскетбольный клуб «Рязань» весь матч держал болельщиков в напряжении В Сасове Рязанской области будущие летчики встретились с легендарной спортсменкой Марией Богачевой Взятка, которую хотел дать инспектору ГИБДД житель Рязанской области, конфискована в доход государства Губернатор Олег Ковалев провел встречу с начальником управления Судебного департамента в Рязанской области Борисом ВысоцкимЖителя Рязанской области подозревают в незаконном обороте наркотиковДля многодетной семьи из Рязанской области, чей дом сгорел во время пожара, продолжают искать жилье Жители Рязани могут помочь бездомным животным Рязанская область получит дополнительную помощь для мелиорации земель В Рязани увеличено количество пунктов приема платежей за услуги ЖКХ Реконструкцию Михайловской школы-интерната в Рязанской области завершат к 1 сентябряРязанской области выделены средства на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса С начала зимы с рязанских улиц вывезено 110 272 кубометра снега На выставке в Рязани можно разгадать тайну «прохладной» фотографии За сутки на дорогах Рязанской области произошло 46 ДТП Рязанские аграрии продолжают готовиться к весенним полевым работамРуководителя одного из сельхозпредприятий Рязанской области подозревают в совершении налогового преступления В Рязани столкнулись три автомобиля Группа журналистов приступила к съемкам документального фильма о создателе рязанской народной киностудии Анатолии Осипенкове200 млн. рублей будет направлено из Дорожного фонда Рязанской области на ремонт муниципальных дорогВ Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»В Рязани на переходе сбили женщину с ребенком В Рязани прошли массовые рейды ГИБДД Жительнице Рязанской области грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства Спортсмены из Рязанской области завоевали 22 медали первенства ЦФО России по универсальному бою Чем больше у рязанских школьников достижений, тем больше у них шансов бесплатно отдохнуть в «Артеке»
Главная страница / Новости Рязани и области
31.01.2017
Просмотров: 100
№16 (5303) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

На благо родного края

Деятельность молодежных администраций эффективна

В Захаровском районе заместитель председателя правительства области Елена Буняшина провела встречи с представителями молодежных администраций и участниками 45-го «Звездного похода».

Во встречах приняли участие заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Симаков, руководители администрации Захаровского района, 29 представителей молодежных администраций из г. Рязани, Захаровского, Клепиковского, Михайловского, Рыбновского, Рязанского, Спасского, Старожиловского районов, студенты РГРТУ. В ходе встречи в с. Захарово Елена Буняшина обсудила с участниками целый ряд актуальных вопросов, касающихся, в частности, формирования кадрового потенциала, реализации социальных проектов.

Проект создания молодежных администраций в каждом муниципалитете поддержал губернатор Олег Ковалев. Два года подряд молодежное правительство региона на федеральном уровне отмечается как лучшее за эффективную работу в этом направлении. «Одна из главных целей молодежных администраций – активизировать молодых людей, живущих в районах, вовлечь их в работу по социально-экономическому развитию муниципальных образований, региона в целом. Вы с этим успешно справляетесь», – подчеркнула Елена Буняшина.

Кроме того, заместитель председателя правительства области Елена Буняшина приняла участие во встрече с участниками «Звездного похода», которая прошла в общеобразовательной школе с. Федоровское Захаровского района. Студенты отряда «Альтаир» Рязанского государственного радиотехнического университета прибыли в населенный пункт в рамках акции «Линия жизни», которая организована в память о 500 рязанских лыжниках, ушедших в 1941 году добровольцами на фронт, чтобы принять участие в обороне Москвы. Общая протяженность маршрута лыжного похода «звездников», который проходит вдоль одного из участков линии фронта в годы Великой Отечественной войны, составит 120 км.

Встреча состоялась в формате чаепития, в ходе общения собравшиеся поделились опытом участия в региональном молодежном «Звездном движении», обсудили инициативы, которые организуются в рамках ежегодных походов, их значение в патриотическом воспитании населения.

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
Зарплата – по закону
Работа по снижению неформальной занятости в регионе усилена
По материалам официального сайта Правительства области
«Экополис»: планы на завтра
Контроль за стройкой в поселке Варские будет особым
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
Далась победа нелегко
Рязанские полицейские на чемпионате МВД России по самбо заняли первое место
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
АПК
Рязанские олени
Их разводят в Кадоме
АПК
Успехи птицеводов
АПК
Рекордные надои
Общество
Какие кадры нам нужны?
Рязанская область занимает стабильно высокие позиции по трудоустройству выпускников вузов среди регионов Центральной России
Людмила Иванова
Общество
На пороге зрелости
В Рязани прошли торжества, посвященные 90-летию ДОСААФ России
Вячеслав Астафьев
Общество
Любо, братцы, любо
В Рязани провели семинар с атаманами казачьих обществ региона
Вячеслав Астафьев
Общество
В поле особого внимания
Прокурор Рязанской области Олег Черныш провел пресс-конференцию, во время которой рассказал журналистам об итогах работы ведомства в 2016 году и ответил на вопросы.
Вероника Шелякина
Общество
По большому счету
Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова – о налогах, непопулярных идеях и повышении зарплат бюджетников
Общество
Конечная станция
В селе Пущино Рязанского района осталось братское захоронение жителей блокадного Ленинграда
Общество
Кусочек жизни
Рязанцам раздали «блокадный хлеб»
Елена Серебрякова
Культура
Новое прочтение
Артисты дали возможность зрителям услышать то сокровенное, что прячется за напряженной интонацией
Ольга Трубушкина
Культура
Парадокс в фото
Атомы, новые планеты и парящие стулья можно увидеть на выставке Анны Абрамовой
Анна Добролежа
№ 16 (5303) от
31 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Далась победа нелегко
Рязанские полицейские на чемпионате МВД России по самбо заняли первое место
Рязанские олени
Их разводят в Кадоме
Успехи птицеводов
Рекордные надои
Какие кадры нам нужны?
Рязанская область занимает стабильно высокие позиции по трудоустройству выпускников вузов среди регионов Центральной России
Зарплата – по закону
Работа по снижению неформальной занятости в регионе усилена
На благо родного края
Деятельность молодежных администраций эффективна
«Экополис»: планы на завтра
Контроль за стройкой в поселке Варские будет особым
На пороге зрелости
В Рязани прошли торжества, посвященные 90-летию ДОСААФ России
Любо, братцы, любо
В Рязани провели семинар с атаманами казачьих обществ региона
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru