Областная общественно-политическая газета
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31 января 2017 года
№16 (5303)
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31.01.2017
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№16 (5303) |
Вторая полоса
Общество
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«Экополис»: планы на завтра

Контроль за стройкой в поселке Варские будет особым

Заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин принял участие в совещании по вопросам строительства жилого комплекса в районе поселка Варские Рязанского района, которое состоялось в Москве, в Агентстве по ипотечному и жилищному кредитованию.

В совещании участвовали министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, заместитель генерального директора АО «АИЖК» Денис Филиппов и руководители профильных подразделений АО «АИЖК», председатель совета директоров ООО «КилСтройИнвест» Дмитрий Комлев, директор рязанского филиала ООО «КилСтройИнвест» Александр Прокудин. В рамках совещания было рассмотрено состояние строительства ЖК «Экополис» в пос. Варские Рязанского района.

Председатель совета ди­ректоров ООО «Кил­СтройИнвест» Дмитрий Комлев отметил, что все технические условия от ресурсоснабжающих организаций для подключения к инженерным коммуникациям застройщиком были получены. По его словам, строительная компания не имеет проблем с подключением к сетям инженерного обеспечения и не заявляла о необходимости значительных вложений в инженерную инфраструктуру относительно первоначальных исходных данных. Дмитрий Комлев также сообщил о намерении продолжить строительство ЖК «Экополис». В настоящее время строительные работы на объекте частично возобновлены.

В ходе совещания было отмечено, что АО «АИЖК» заинтересовано в строительстве жилого комплекса в пос. Варские. Однако если ООО «КилСтройИнвест» не выполнит условия договора, то для достройки объекта будет подобран другой застройщик. Кроме того, АО «АИЖК» совместно с ООО «КилСтройИнвест» будет проводить работу по возврату средств участникам долевого строительства, не согласным с переносом сроков завершения строительства, с расторжением договоров.

По словам Владимира Трушкина, правительство области совместно с АО «АИЖК» продолжит взаимодействие по вопросу строительства ЖК «Экополис» до полного решения проблемы. Он также отметил, что правительство области проводит системную работу со всеми застройщиками по контролю за соблюдением сроков ввода в эксплуатацию жилых домов на территории региона. В настоящее время в Рязанской области есть несколько объектов, сроки сдачи в эксплуатацию которых застройщиками нарушены. «В целях недопущения появления обманутых дольщиков министерство строительного комплекса региона проводит индивидуальную работу с каждой строительной компанией, подбирает возможные варианты решения проблемных ситуаций, – отметил Владимир Трушкин. – Мы принимаем все меры, чтобы такие застройщики выполнили свои обязательства перед людьми в полном объеме, и дома были достроены».

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
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На благо родного края
Деятельность молодежных администраций эффективна
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