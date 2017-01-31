Областная общественно-политическая газета
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31 января 2017 года
№16 (5303)
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31.01.2017
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№16 (5303) |
Вторая полоса
Общество
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На пороге зрелости

В Рязани прошли торжества, посвященные 90-летию ДОСААФ России

За 90 лет работы Рязанская организация ДОСААФ подготовила более 125 тысяч граждан по военно-учетным специальностям, более 650 тысяч специалистов массовых технических профессий, большой отряд спортсменов по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта. Рязанские спортсмены, воспитанные в секциях Д­ОСААФ, побеждали на всероссийских, всесоюзных и международных соревнованиях по мото и автоспорту.

Такие цифры прозвучали на торжественном собрании, состоявшемся в Доме общественных организаций, где присутствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, заместитель председателя ДОСААФ России Сергей Сериков, министр региональной безопасности и контроля Андрей Глазунов, министр по делам территориальных образований и общественных объединений Антон Астафьев, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области Николай Рудаков, депутаты Рязанской областной Думы, руководители администраций муниципальных образований, сотрудники объединений регионального отделения ДОСААФ, студенты и учащиеся образовательных организаций.

Поздравил собравшихся с юбилеем и вице-губернатор, председатель наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ России Сергей Филимонов.

– ДОСААФ – это настоящая школа мужества, которая оказывает содействие в подготовке тех, кто выполняет священный долг по защите нашей Родины, – сказал Сергей Филимонов. – Отрадно, что лучшие традиции оборонного общества сейчас успешно продолжаются. Рязанское региональное отделение Д­ОСААФ занимает активную позицию и является участником реализации многих социально значимых проектов, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни, развитие юнармейского движения в регионе.

Сергей Филимонов вручил наиболее отличившимся в работе знаки губернатора Рязанской области «За усердие», почетные грамоты и благодарности главы региона.

Сегодня ДОСААФ переживает второе рождение – возводится современная учебно-материальная база, внедряются новые формы воспитательной работы, делается упор на разнообразие специальностей и качество подготовки специалистов.

– Члены общества принимали самое активное участие в защите Родины в годы Великой Отечественной войны, в восстановлении страны в послевоенные годы, – сказал заместитель председателя ДОСААФ России Сергей Сериков. – ДОСААФ всегда было и остается сегодня хорошей школой для молодежи, способной воспитать достойное будущее нашего государства, патриотов Родины.

Рязанская региональная организация ДОСААФ России, которую сегодня возглавляет гвардии полковник ВДВ Николай Рудаков, по итогам работы за последние годы признана ЦК ДОСААФ одной из лучших в стране. Как прозвучало на торжественном собрании в честь юбилея организации, эти позиции рязанцы собираются в наступившем году не только удержать, но и улучшить.

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
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