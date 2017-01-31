Областная общественно-политическая газета
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31 января 2017 года
№16 (5303)
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31.01.2017
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№16 (5303) |
Вторая полоса
Общество
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Любо, братцы, любо

В Рязани провели семинар с атаманами казачьих обществ региона

Организатором выступило министерство по делам территориальных образований и общественных объединений области. На семинар в Доме общественных организаций собрались те, кто считает себя представителями войсковых казачьих обществ, желающими нести государственную и муниципальную службу, и так называемые казаки-общественники, объединенные в общественные некоммерческие организации. На деятельность и тех, и других государством предусмотрены субсидии.

– Чем сегодня должно заниматься казачество, подробно прописано в утвержденной Президентом РФ Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, – говорит министр по делам территориальных образований и общественных объединений области Антон Астафьев. – Федеральные законы №154 «О государственной службе российского казачества» и ФЗ №7 «О некоммерческих организациях» тоже регулируют деятельность казачества. А еще в области принят комплексный план мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии развития государственной политики в отношении казачества. Создана рабочая группа по делам казачества, которую возглавляет вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. На заседании группы обсуждается текущая работа в казачьих обществах, намечаются пути решения проблем.

У некоторых казачьих обществ заключены сегодня договоры с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями на право выполнения каких-либо видов деятельности. Например, казаки активно сотрудничают с главным управлением МЧС России по Рязанской области в части создания добровольных пожарных дружин. Во взаимодействии с сотрудниками военкомата Рязанской области и его территориальных подразделений они также занимаются вопросами патриотического воспитания призывников. В школе-интернате №2 города Рязани уже больше 15 лет действуют кадетские казачьи классы. Организацией их работы занимается атаман Рязанского казачьего округа Валерий Красных. Упор там делается на воспитание в мальчишках мужских качеств. Многие, отучившись в военных училищах, стали офицерами Российской армии, и родители парней благодарят за это представителей казачества.

На семинаре говорилось о том, что казаки сегодня изъявляют желание быть полезными государству, но порой не знают, где себя проявить. По словам главного федерального инспектора по Рязанской области Аппарата полномочного представителя Президента в ЦФО Владимира Сарафанова, государство сегодня четко обозначило свою позицию по отношению к казачеству в вышеназванных документах. Теперь дело за казаками. Им рекомендовано более четко следовать в своей деятельности принятым государством законам, навести порядок в своей документации, штатной структуре обществ, экипировке и взяться за дела, полезные государству и обществу.

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
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