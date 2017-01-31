Областная общественно-политическая газета
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31 января 2017 года
№16 (5303)
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31.01.2017
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№16 (5303) |
Вторая полоса
Общество
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В поле особого внимания

Прокурор Рязанской области Олег Черныш провел пресс-конференцию, во время которой рассказал журналистам об итогах работы ведомства в 2016 году и ответил на вопросы.

Оценивая итоги, Олег Черныш отметил, что в прошедшем году органам прокуратуры области удалось добиться повышения эффективности работы по всем направлениям деятельности. На ежедневном контроле ведомства находятся вопросы защиты социальных прав граждан и, прежде всего, права на своевременную выплату заработной платы.

В течение прошлого года работникам различных предприятий и организаций была выплачена задержанная зарплата на сумму около 124 млн.рублей. Более 300 должност­ных лиц предприятий-должников по инициативе прокуроров было привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Возбуждено 10 уголовных дел. В интересах работников в суды направлено более 2,6 тысячи заявлений.

– В текущем году объективных предпосылок для улучшения ситуации на рынке труда пока не предвидится. По данным государственной статистики есть две организации, у которых общая сумма задолженности составляет около 12 миллионов рублей. Причем одно из предприятий не поднадзорно органам прокуратуры области, – отмечает Олег Черныш. – В организациях, не подпадающих под статистическое наблюдение, в основном находящихся в стадии банкротства, задолженность остается высокой.

Продолжились системные антикоррупционные проверки, в ходе которых выявлялись существенные нарушения. Так, с 2016 года муниципальные депутаты любого уровня, замещающие эти должности как на постоянной, так и на непостоянной основе, в связи с принятием Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

– Во время проверки выяснилось, что подобные сведения не представили 78 депутатов. После этого 29 из них сложили свои полномочия добровольно, – говорит Олег Черныш.

Наибольшее количество таких добровольцев отмечено в Шацком районе (11), на втором месте Касимовский район (10). По требованиям прокуроров в отношении 9 депутатов приняты решения представительными органами о досрочном прекращении полномочий. Все остальные представили необходимые сведения.

По результатам проверок, проведенных областной прокуратурой, за совершение преступлений, связанных с хищениями, неэффективным использованием бюджетных средств, нарушениями при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в прошлом году было возбуждено почти 60 уголовных дел. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 110 должностных лиц.

– В связи с проблемами в сфере безопасности дорожного движения и увеличением финансирования в дорожной отрасли проводилась проверка законности освоения бюджетных денег, выделенных на ремонт и содержание дорог. В результате прокуроры выявили около 2 тысяч нарушений. Привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 328 должностных лиц, в том числе освобожден от занимаемой должности министр транспорта и автомобильных дорог области. Возбуждено 3 уголовных дела. Эта работа будет продолжена и в текущем году, – сообщил прокурор области Олег Черныш.

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
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