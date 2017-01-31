Областная общественно-политическая газета
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31.01.2017
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№16 (5303) |
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Спорт
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Далась победа нелегко

Рязанские полицейские на чемпионате МВД России по самбо заняли первое место
Автор фото: Александр Королев | Далась победа нелегко
Фото: Александр Королев.

Пять дней напряженной борьбы на ковре, более 70 команд-участ­ниц, 650 спортсменов, 10 заслуженных мастеров спорта России, 15 мастеров спорта международного класса, а первое место в своей группе – у рязанских полицейских. Такова статистика прошедшего в Рязани чемпионата МВД России по самбо среди территориальных органов полиции и профильных вузов.

Участие в подобном чемпионате для полицейских имеет особый смысл. Как сказал в своем приветственном слове на открытии соревнований начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Николай Пилюгин, это не просто состязания в силе и ловкости. Самбо для сотрудников полиции – прикладной вид спорта, и навыки, которыми обладают стражи порядка, помогают им вовремя остановить преступника, а зачастую и предотвратить преступление, используя психологическое воздействие на злоумышленника.

– Чемпионат МВД проводится в разных городах России, – говорит главный судья соревнований Игорь Кочкин. – Рязань выделяется особо тщательным подходом к вопросам организации даже в мелочах. В этом мы убедились и сегодня, и в 2014 году, когда проводили у вас чемпионат МВД России по дзюдо. Тогда рязанцы в командном зачете заняли второе место. У вас и база отличная, и условия проживания, и школа единоборств имеет богатые традиции. То, что трое сотрудников полиции участвовали в олимпийском отборе, говорит о хороших перспективах.

В день закрытия чемпионата многочисленные болельщики на трибунах Ледового дворца спорта «Олимпийский» (на хоккейных матчах собирается примерно столько же) стали свидетелями поединка самбистов в весовой категории свыше 100 килограммов. На ковре инспектор дорожно-патрульной службы Рязанской ГИБДД Андрей Волков после трех набранных очков одержал красивую победу над соперником болевым приемом. Сразу после схватки мастер спорта России международного класса Андрей Волков пообщался с журналистами.

– Во-первых, хочется по­благодарить моих родителей, которые сейчас «болели» за меня, друзей и всех, кто сегодня поддерживал нас на трибунах, – сказал Андрей Волков. – Это я очень здорово ощущал. Соперник мне достался непростой, но мы знакомы уже лет 10, вместе в сборной страны, проходили олимпийский отбор, так что и сильные, и слабые стороны друг друга нам хорошо известны. Считаю, что везение сегодня было на моей стороне. Также хочется поблагодарить руководство УМВД России по Рязанской области за заботу и поддержку спортсменов. Без нее было бы сложнее показывать высокие результаты.

В церемонии закрытия лично-командного чемпионата МВД России по самбо принял участие заместитель министра внутренних дел страны, генерал-полковник полиции Аркадий Гостев. Он сообщил о том, что первый вид спартакиады среди полицейских – борьба самбо – прошел в Рязани успешно.

– Чемпионат, прошедший в Рязани, – точка отсчета спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта 2017 года, – говорит Аркадий Гостев. – Он еще раз подчеркивает значимость этого вида спорта в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Владение им важно не только для обеспечения личной безопасности сотрудника, но и безопасности граждан, любого человека, попавшего в беду. Поединки, прошедшие сегодня и ранее в ходе турнира, помогли спортсменам в развитии мастерства и выработке столь важного в наше время чувства коллективизма, чувства команды.

Организацией чемпионата УМВД России по Рязанской области занималось совместно с региональным правительством. Это позволило, как сказал главный судья соревнований Игорь Кочкин, избежать проблемных вопросов даже в мелочах.

– Для рязанского региона большая честь принимать соревнования такого ранга, – сказал на церемонии закрытия чемпионата вице-губернатор Сергей Филимонов. – Мы благодарны Министерству внутренних дел России за то, что наш регион выбран площадкой для проведения чемпионата. Спасибо всем спортсменам за то, что на протяжении нескольких дней мы наблюдали ваше мастерство и ваше стремление к победе. В Рязани хорошая школа силовых видов спорта. У нас много спортсменов, которые добились высоких спортивных побед, и самое главное, что рязанцы к силовым видам спорта относятся с уважением и интересом. Мы строим Центр единоборств, надеемся, что в этом году он будет открыт и мы пригласим следующий чемпионат МВД России по самбо в новый спортивный зал.

Награды победителям и призерам чемпионата МВД России по самбо вручили председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, председатель федерации самбо Рязанской области Галина Трушина и другие.

По итогам соревнований среди образовательных учреждений МВД России в командном первенстве места распределились следующим образом: 1 место занял Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя; 2 место – Санкт-Петербургский университет МВД России; 3 место – Уфимский юридический институт МВД России.

В командном первенстве среди территориальных органов МВД России места в первой подгруппе распределились следующим образом: 1 место – Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 2 место – Главное управление МВД России по Московской области; 3 место – Главное управление МВД России по Краснодарскому краю.

Во второй подгруппе: 1 место – УМВД России по Рязанской области; 2 место – УМВД России по Владимирской области; 3 место – УМВД России по Ярославской области.

Рязанские полицейские празднуют успех. На прошлогоднем чемпионате МВД России по самбо в Ижевске они были серебряными призерами, теперь у них «золото». Этот успех рязанцы постараются в ближайшие годы развить, ведь для этого у них есть все предпосылки.

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
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