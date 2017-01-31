Областная общественно-политическая газета
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31 января 2017 года
№16 (5303)
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31.01.2017
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№16 (5303) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести районов

КАСИМОВ. Администрация районного центра утвердила план мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии в муниципальном образовании. Для координации работы по его исполнению создан оргкомитет из 11 человек под председательством заместителя главы администрации по социальным вопросам Н.В. Никитиной. В состав организационного комитета вошли представители администрации города, Касимовской городской Думы, учреждений образования, молодежной политики и спорта, культуры и туризма, молодежной администрации, средств массовой информации.

СКОПИН. Состоялось очередное заседание районной думы. Депутаты рассмотрели вопросы об итогах оперативно-служебной деятельности межрайонного отдела МВД «Скопинский», внесли изменения в бюджет и в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвердили перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям.

ШАЦК. В районе идет внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В его апробации активное участие принимали школьники и студенты района. С 2017 года начался 3-й этап внедрения комплекса среди населения от 6 до 70 лет и старше. Отдел по физической культуре и спорту администрации района организовал цикл встреч с руководителями и сотрудниками предприятий и организаций Шацка. Встречи, посвященные ГТО, прошли в местном отделении Пенсионного фонда, ООО «Шацкий мясокомбинат», Шацком филиале ПО «Сасовские электрические сети», Шацкмежрайгазе, ДРСУ, Шацкой ЦРБ, автоколонне 1663. В ходе встреч более 200 любителей и спортсменов узнали о действующем в районе центре тестирования и основных спортивных событиях, в рамках которых можно сдать нормативы комплекса.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В районе прошли патриотические акции «Обелиск» и «В.Н.У.К.». «Памяти павших будем достойны!» – под таким девизом была организована акция «Обелиск». Юнармейцы и волонтерские отряды района приняли активное участие в очистке памятников, братских могил и воинских захоронений от снега. В рамках акции «В.Н.У.К.» ребята посетили ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, пожилых людей, оказав им необходимую помощь.

РЯЖСК. В районном Доме культуры прошла конкурсная программа, посвященная Дню российского студенчества. В конкурсе приняли участие команды дорожного и технологического техникумов. Команды представили приветствие, презентацию учебного заведения, юмористическое выступление и «показ мод». Программа была украшена вокальными номерами в исполнении Дмитрия Хавелова и Марины Минасян.

ПИТЕЛИНО. Сотрудники районной службы занятости организовали экскурсию в редакцию газеты «Сельская жизнь» для учащихся 7 класса Пителинской средней школы. Заместитель главного редактора Василий Кашаев рассказал об истории газетного дела и провел обзорную экскурсию по редакции. Самой интересной и наглядной частью экскурсии стал рассказ об истории районной газеты.

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
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№ 16 (5303) от
31 января 2017
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Рязанские олени
Их разводят в Кадоме
Успехи птицеводов
Рекордные надои
Какие кадры нам нужны?
Рязанская область занимает стабильно высокие позиции по трудоустройству выпускников вузов среди регионов Центральной России
Зарплата – по закону
Работа по снижению неформальной занятости в регионе усилена
На благо родного края
Деятельность молодежных администраций эффективна
«Экополис»: планы на завтра
Контроль за стройкой в поселке Варские будет особым
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