Рязанские олени

Их разводят в Кадоме

ООО КФХ «Кадомская оленья ферма» близ села Чермные была зарегистрирована еще в 2015 году. Вскоре она пополнилась племенными оленями, приобретенными в хозяйствах Алтайского края.

Сегодня ферма насчитывает около тысячи голов животных. Под руководством Юрия Лысенкова уход за двумя породами: пятнистыми оленями и маралами – осуществляет коллектив из семи человек.

В планах небольшого, но перспективного предприятия – увеличение поголовья оленей вдвое. Помимо этого, перед коллективом фермы стоит непростая задача по налаживанию рынка сбыта мяса, поиску путей реализации поголовья как в охотхозяйствах Рязанской области, так и в целом в ЦФО.

Есть у предприятия и долгосрочные проекты – наладить на ферме пантовое производство. Панты – это неокостеневшие рога оленя, которые обладают огромной ценностью в связи с уникальными целебными свойствами. А из окостеневших рогов оленя производят пищевую добавку – мощный иммуностимулятор. Мечтает глава хозяйства и о развитии агротуризма в Кадомском районе, для чего необходимо построить типовые домики для посетителей фермы и организовать для желающих охоту.