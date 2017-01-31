Областная общественно-политическая газета
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31 января 2017 года
№16 (5303)
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31.01.2017
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№16 (5303) |
Первая полоса
АПК
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Успехи птицеводов

В минувшем году в хозяйствах всех форм собственности произведено 787,7 млн. штук куриных яиц. Это на 0,7 млн. штук, или на 0,1%, больше уровня 2015 года. Средняя яйценоскость составила 304 яйца от 1 курицы-несушки.

Основным производителем в данной отрасли является АО «Окская птицефабрика» Рязанского района. На предприятии за год получено 702 млн. куриных яиц. Это 89,1% от общего производства яиц в области.

Наращивает обороты ООО «Родник» Шацкого района. Здесь получено 14 млн. яиц. В ООО «Касимовская ферма» в 2016 году валовое производство яиц составило 371 тыс. штук.

 Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru

Статья опубликована в номере 16 (5303) от 31 января 2017 года
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