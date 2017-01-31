Группа журналистов приступила к съемкам документального фильма о создателе рязанской народной киностудии Анатолии Осипенкове

В конце прошлого года Анатолий Яковлевич отметил свое 65-летие большой персональной фотовыставкой. «Рязанские ведомости» подготовили видеосюжет с открытия экспозиции и разместили его на сайте газеты rv-ryazan.ru. Сюжет быстро распространился в социальных сетях и получил много откликов. «Добрейшей души человек!», «Педагог с Большой буквы», «Его студия сформировала меня как личность», – писали рязанцы. Тогда и родилась идея снять документальный фильм об этом человеке, чья киностудия в 70-х и 80-х годах прошлого века была заметным культурным явлением в Рязанской области. Ее воспитанники вспоминают о своем наставнике и годах занятий в студии с большой теплотой и любовью. "Волна" накрыла нас на всю жизнь", - говорят они. Не откладывая в долгий ящик, за работу принялась съемочная группа в составе Владимира Тихомирова, Валерия Борисова, Вадима Бочкова и Димитрия Соколова. Трейлер будущего фильма можно посмотреть на сайте газеты «Рязанские ведомости» в рубрике «Кинозал» или перейти сразу по ссылке https://vimeo.com/201685773