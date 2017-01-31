Рязанская область получит дополнительную помощь для мелиорации земель

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства страны «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы»

В частности, перечень прикладных, научных исследований и экспериментальных разработок дополнен мерами по внесению мелиорантов, понижающих кислотность почв, в ряде субъектов Федерации, в том числе и в Рязанской области, а также по созданию дождевальной техники нового поколения.