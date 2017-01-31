Баскетбольный клуб «Рязань» весь матч держал болельщиков в напряжении

Очередная игра прошла в спортзале рязанского Дворца детского творчества

БК «Рязань» оказал достойное сопротивление хорошо укомплектованному «Темпу»-СУМЗ-УГМК из Ревды. Исход встречи стал ясен только в последние минуты. Увы, кадровый ресурс соперников взял верх. Гости победили – 59:70.

Очередной матч БК «Рязань» проведет 11 февраля в Ижевске против «Купол-Родников». Дома нашу команду мы увидим 23 февраля в матче против «МБА». Обращаем внимание – начало в 14.00.

Источник: сайт БК «Рязань»