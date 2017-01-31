В Рязани увеличено количество пунктов приема платежей за услуги ЖКХ

Как сообщает сайт администрации города, в настоящее время жители Рязани могут оплатить услуги ЖКХ в отделениях и платежных терминалах Сбербанка России, в кассах и платежных терминалах МП «КВЦ», в том числе по 9 новым адресам:

- ул. Старореченская, стр. 15/4 (магазин «Астра»);

- ул. Щорса, д. 38/11 (магазин «Продукты»);

- ул. Октябрьская, д. 13;

- ул. Почтовая, д. 61 (отделение МФЦ по Советскому району);

- ул. Каширина, д. 1 (отдел МФЦ по Железнодорожному району);

- ул. Крупской, д. 14 корп. 2 (МФЦ по Московскому району);

- ул. Новоселов, д. 33 корп. 2 (отдел МФЦ по Октябрьскому району);

- пос. Элеватор (проходная административного здания «Элеватора»);

- 5-ый район пос. Борки (павильон напротив дома №81).

Между МП «КВЦ» и ФГУП «Почта России» заключен договор о возобновлении с 1 февраля 2017 года приема оплаты коммунальных услуг от населения в почтовых отделениях в прежнем режиме.

Кроме того, рамках взаимодействия администрация Рязани и ФГУП «Почта России» прорабатывается возможность реализации пилотного проекта по оплате ЖКУ с помощью переносных терминалов ФГУП «Почта России». Это позволит обеспечить удобство оплаты услуг ЖКХ, прежде всего, маломобильным группам населения областного центра на дому.

Предварительные сроки начала реализации проекта – 1 июля 2017 года.