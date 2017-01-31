С начала зимы с рязанских улиц вывезено 110 272 кубометра снега

По информации сайта администрации Рязани, в ночь с 30 на 31 января в уборке проезжих частей дорог города было занято 92 единицы техники.

Вывозили снег с улиц Братиславской, Полетаева, Первомайского проспекта, Московского шоссе, проезда Завражного, площади Ленина. Всего вывезено 2 131 кубический метр снега.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 3 трактора, 4 погрузчика, 12 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Проезжая часть дорог Рязани на опасных участках обрабатывается пескосоляной смесью. Очищенные тротуары также обрабатываются смесью механизировано и вручную.