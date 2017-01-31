В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»

Благодаря гранту Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» дети с синдром Дауна в Рязанской области получили возможность начать занятия по программе «Лыжи мечты».

С начала реализации проекта прошли обучение два инструктора, получен комплект оборудования, организованы занятия горными лыжами в спортивно-развлекательном комплексе «Семено-Оленинский».

«О программе «Лыжи Мечты» я узнала в первый же год ее появления в нашей стране и сразу подумала, что это занятие подошло бы для детей с синдромом Дауна, – рассказывает председатель правления РРОО «Добрые сердца», координатор проекта «Лыжи мечты» в Рязанской области Элина Мальцева. – Недостаточные координация и равновесие, нарушения осанки вследствие низкого мышечного тонуса – все это свойственно нашим детям и прекрасно корректируется занятиями горнолыжным спортом. Плюс то, что занятия проходят на свежем воздухе. Вместе с тем в процессе занятий происходит социальная реабилитация не только ребенка, но и всей семьи. Мы очень рады, что наш проект «Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями с помощью горных лыж и других видов спорта по программе «Лыжи мечты» нашел поддержку у грантоператора БФ «Перспектива».