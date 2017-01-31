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31.01.2017
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Общество
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Руководителя одного из сельхозпредприятий Рязанской области подозревают в совершении налогового преступления

Возбуждено уголовное дело

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области сообщает, что в отношении руководителя одного из сельхозпредприятий Михайловского района возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам).

По данным следствия, в течение прошлого года руководитель сельхозпредприятия осуществлял платежи на сумму более 4,5 миллионов рублей, используя расчетные счета своих контрагентов. При этом ему было известно о том, что у предприятия есть задолженность по налогам и сборам.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области. Расследование продолжается.

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