Жителя Рязанской области подозревают в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники отдела МВД России по Пронскому району задержали 36-летнего жителя поселка Погореловский, который незаконно хранил у себя дома более 240 граммов марихуаны, сообщает сайт УМВД России по области.

Оперативники получили информацию, что один из жителей поселка может быть причастен к незаконному обороту наркотиков растительного происхождения. Местные жители заметили в поведении земляка некоторые странности, и полицейские предположили, что мужчина употребляет наркотики. При проверке выяснилось, что 36-летний мужчина прятал у себя дома пакет с 241 граммом марихуаны.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.