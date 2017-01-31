В Рязани прошли массовые рейды ГИБДД

Инспекторы выявляли водителей, позволивших себе сесть за руль в состоянии опьянения

Как сообщает сайт УМВД России по области, на Московском шоссе Рязани сотрудники отдельного батальона ДПС с помощью конусов оградили полосу для движения и остановили автомобили на одной из полос автомобильного движения. 15 инспекторов одновременно общались с водителями автомобилей. Всего в рейде было задействовано 25 сотрудников Госавтоинспекции. Как сообщает ведомство, при проведении рейда дорожное движение затруднено не было, поскольку для движения общественного транспорта была выделена особая полоса. В ходе рейда водителей, севших за руль в состоянии опьянения, выявлено не было, 11 водителей были привлечены к административной ответственности за другие, менее серьезные, административные правонарушения.

Подобные профилактические операции будут проводиться и впредь.