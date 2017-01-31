Жительнице Рязанской области грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, 40-летняя жительница села Стрелецкие Выселки Михайловского района фиктивно поставила на учет в своем доме 34-летнего гражданина Республики Таджикистан. Это выяснили сотрудники полиции и регионального УФСБ в ходе совместной проверки населенных пунктов Михайловского района.

В отношении хозяйки «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Ей грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.