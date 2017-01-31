Спортсмены из Рязанской области завоевали 22 медали первенства ЦФО России по универсальному бою

Как сообщает сайт правительства области, соревнования проходили с 23 по 29 января в городе Медыни Калужской области. В них приняли участие более 250 спортсменов в возрасте от 14 до 20 лет. Представители Рязанской области в своих категориях завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

В дисциплине универсальный бой «Лайт» в возрастной группе 14-15 лет победу одержали Виктория Штатных и Вадим Базаров. Серебряным призером стал Михаил Жутов. В возрастной категории 16-17 лет второе место занял Александр Антипкин, третье – Александр Филин и Александр Волынкин. Спортсмены тренируются в ДЮСШ «Витязь» села Поляны Рязанского района под руководством Романа Брагина и Дмитрия Марона. В возрастной группе18-20 лет золотые медали завоевали Али Магомедов, Даниил Косулин, Виктор Майоров, Александр Решетников, Денис Китов и Александр Алейник, серебряные – Артур Мазаев, Алексей Кудряшов, Артем Ретинский, бронзовые – Алихан Цуров, Игорь Пудовкин, Алексей Ковалев и Руслан Данцев. В дисциплине универсальный бой «Классика» первое место занял Виктор Майоров, второе – Владислав Алифанов, третье – Аббос Каримкулов. Спортсмены являются курсантами РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова, воспитанниками СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани. Они занимаются под руководством заслуженного тренера России Николая Никитина и Сергея Полосина.