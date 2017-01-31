200 млн. рублей будет направлено из Дорожного фонда Рязанской области на ремонт муниципальных дорог

Об этом 31 января на расширенном заседании регионального правительства заявил губернатор Олег Ковалев

По словам главы региона, общая сумма муниципальных Дорожных фондов без учета города Рязани составляет 243 млн. 647 тыс. рублей. «Этого недостаточно для того, чтобы привести дороги в районах области в нормативное состояние. Поэтому я принял решение выделить муниципальным образованиям из регионального Дорожного фонда 200 млн. рублей», – сказал губернатор. Олег Ковалев поручил вице-губернатору Сергею Филимонову установить квоты на каждый муниципалитет, при этом сумма будет пропорциональна численности населения.

Губернатор отметил, что главам администраций районов необходимо оперативно представить перечень дорог, подлежащих ремонту, и сметы по конкретным объектам в региональный Минтранс. Условием выделения средств станет консолидирование средств дорожного Фонда поселений и выставление на торги единым лотом. Глава региона дал поручение министру транспорта и автодорог региона Андрею Савичеву провести экспертизу представленной проектно-сметной документации, совместно с министром финансов области Мариной Наумовой рассмотреть предложения глав и подготовить соответствующее решение в установленном порядке. Обеспечение контроля за проведением торгов и ремонтом дорог Губернатор Олег Ковалев возложил на руководителей областного минтранса и минрегбезопасности, с обязательным привлечением общественного контроля, роль которого должна усиливаться.

Источник: сайт правительства Рязанской области