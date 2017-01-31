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31.01.2017
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Общество
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Взятка, которую хотел дать инспектору ГИБДД житель Рязанской области, конфискована в доход государства

Жителя Милославского района осудили за покушение на дачу «мелкой взятки» сотруднику ДПС. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области, установлено, что подсудимый хотел дать взятку в размере 5 тысяч рублей инспектору ДПС за то, чтобы тот не составлял в отношении него протокола об административном правонарушении за оставление места происшествия после ДТП.

Согласно закону за получение, дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10.000 рублей (статья 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество»), предусмотрена уголовная ответственность.

Суд по этому делу проходил в особом порядке – без судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Действия подсудимого были квалифицированы по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ, и ему с учетом смягчающих обстоятельств было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, приговором суда денежные средства в сумме 5 тысяч рублей, которые подсудимый хотел передать инспектору ДПС в качестве взятки, конфискованы в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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