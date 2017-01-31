Реконструкцию Михайловской школы-интерната в Рязанской области завершат к 1 сентября

Поручение оперативно провести подготовку к реконструкции Михайловской школы-интерната дал сегодня на расширенном заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев

В ходе заседания губернатор отметил, что в 2016 году обращался к Президенту РФ В.В. Путину за финансовой поддержкой для проведения реконструкции школы-интерната в г. Михайлове. Главой государства было принято положительное решение: из резервного фонда Президента РФ на эти цели выделено около 15 млн. рублей. «В школе-интернате учатся и живут более 100 детей в основном из малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них нужно создать максимально комфортные условия. Я благодарен за то, что наши обращения приняты главой государства во внимание, и средства выделены. Сейчас регион со своей стороны должен сделать все необходимое, чтобы освоить их быстро и эффективно», – подчеркнул губернатор Олег Ковалев.

По словам главы области, средства направлены региональному министерству образования, заказчиком выступит Михайловская школа-интернат. Губернатор Олег Ковалев поручил министру образования Ольге Щетинкиной и министру регионального строительного комплекса Вячеславу Меньшову взять на контроль подготовку проектно-сметной документации, последующее проведение ее экспертизы и ход самих работ по реконструкции здания. «Прошу также совместно с региональным минимущества установить контроль за соблюдением порядка проведения торгов с тем, чтобы был выбран добросовестный подрядчик, который проведет реконструкцию в срок и с высоким качеством», – подчеркнул губернатор. Олег Ковалев поставил задачу завершить все работы к 1 сентября.

Источник: сайт правительства Рязанской области