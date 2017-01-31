Губернатор Олег Ковалев провел встречу с начальником управления Судебного департамента в Рязанской области Борисом Высоцким

Сегодня глава региона Олег Ковалев встретился с вновь назначенным начальником управления Судебного департамента в Рязанской области Борисом Высоцким. Его представила губернатору председатель областного суда Елена Сапунова.

Борис Высоцкий работает в правоохранительной системе региона около 35 лет. В январе 2017 года он назначен начальником управления Судебного департамента в Рязанской области, ранее занимал должность председателя Сасовского районного суда.

Глава региона подчеркнул, что в компетенцию руководителя управления Судебного департамента входит много серьезных вопросов, в том числе хозяйственных, касающихся обеспечения деятельности судов. Часть из них решается во взаимодействии с органами региональной и муниципальной власти. «Обеспечение деятельности судебной системы – важнейшая государственная задача. Мы настроены на конструктивную работу и будем оказывать всю необходимую поддержку», – сказал губернатор Олег Ковалев. Он пожелал Борису Высоцкому успехов в работе.

В свою очередь, начальник управления Судебного департамента в Рязанской области Борис Высоцкий подчеркнул, что приложит все силы для того, чтобы работать эффективно и с полной отдачей.

Во время встречи также обсуждались вопросы, связанные со строительством новых зданий Рязанского областного, а также Спасского и Сараевского районных судов.

Источник: сайт правительства Рязанской области