На выставке в Рязани можно разгадать тайну «прохладной» фотографии

В МКЦ начала работу экспозиция «Все». Это шестая отчетная выставка творческой мастерской Евгения Иванюка «Стиль»

По словам руководителя фотоклуба, каждая отчетная выставка немного отличается от другой. Во-первых, взгляд авторов меняется, во-вторых, творческий вектор студии все больше приближается к «прохладной», дзен-фотографии. Атрибуты таких кадров не бросаются в глаза, не кричат о себе, а раскрываются постепенно, после неторопливого, вдумчивого рассматривания. На первый взгляд такие снимки могут показаться простыми и недостаточно интересными, но в их глубине за «прохладной» маской скрывается особая философия и неординарные эмоции.

Взять, к примеру, натюрморт Елены Хазиной. В старой стеклянной бутылке в одном дуэте почему-то оказались засохшая, потерявшая свою красоту веточка и еще зеленый, наполненный яркой силой лист. Вместе с увядшей травинкой, ягодами рябины и дубовым одиноким листком эта стеклянная бутылка заключена в рамку деревянного ящика. Для людей с ярко выраженной рефлексией и ассоциативным мышлением эта фотография может рассказать целую историю, для каждого – свою.

Экспозиция включает 23 фотографии 9 участников фотоклуба. Это близкие к сюрреалистическим пейзажи Карины Вотяковой, Анны Чельцовой и Ольги Липатовой, формалистика Елены Касаткиной, психоаналитические портреты Дианы Михеевой и много других интересных работ, тем, стилей и жанров.

В фотоклубе «Стиль» состоят фотографы и фотолюбители разного уровня, притязаний, таланта. Занятия проходят бесплатно раз в две недели, по средам, в 19:00, в МКЦ, на которые бесплатно может прийти любой человек, интересующийся фотографией. На повестке каждого сбора фотоклуба – показ участниками фотографий и их общее обсуждение, просмотр альбомов классиков фотографии, обмен впечатлениями о посещенных выставках и других мероприятиях.

Шестая отчетная выставка фотоклуба будет работать до 1 марта.