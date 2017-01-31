Рязанские аграрии продолжают готовиться к весенним полевым работам

Под урожай 2017 года в регионе посеяно 287,2 тысячи гектаров озимых зерновых культур (+10,6 тыс. га к 2016 году), в том числе 284,9 тысячи гектаров – на зерно, 2,3 тысячи гектаров – на зеленый корм.

На 31 января состояние озимых – удовлетворительное. Высота снежного покрова по области составляет от 22 см до 43 см. Глубина промерзания почвы – 10- 39 см при среднемноголетних значениях 52-68 см.

На сегодня под урожай текущего года приобретено 44,3 тысячи тонн минеральных удобрений, в том числе 27,1 тысяч тонн аммиачной селитры, 17,2 тысячи тонн сложных и калийных удобрений.

В хозяйствах области продолжается подработка семян зерновых культур и доведение их до посевных кондиций, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.