В Рязани возле диализного центра планируется обустроить парковку для инвалидов

Проблему отсутствия специального парковочного пространства возле медицинской организации подняли его пациенты. С этим вопросом они обратились к уполномоченному по правам человека в Рязанской области Наталье Епихиной. Было проведено оперативное совещание по поводу соблюдения прав пациентов диализного центра. В совещании приняли участие представители руководства диализной клиники, регионального минздрава, министерства соцзащиты области, администрации города, пациенты.

Выяснилось, что сейчас парковка для инвалидов (а пациенты центра – это люди с инвалидностью) фактически отсутствует. Хотя по закону все социальные учреждения, независимо от того, государственные они или частные, обязаны иметь парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Расположенная рядом больница № 11 выделила для пациентов центра два парковочных места на своей территории, но это проблемы не решает, ведь в смену заместительную почечную терапию в диализной клинике получают два десятка человек.

В ходе оперативного совещания выяснилось, что участок, где можно было бы организовать парковку для инвалидов возле диализного центра, имеется. Средства на обустройство парковки, по словам Натальи Епихиной, готов выделить головной офис компании «Фрезениус Нефрокеа», подразделением которого и является диализный центр в Рязани. Участники оперативного совещания договорились о том, что земельный вопрос будет улажен до 1 апреля этого года, а сама парковка появится в срок до 30 ноября.