В Рязанской области прошла «Зимовка- 2017»

Сборы активистов детского и молодежного движения «Зимовка- 2017» состоялись на туристической базе «Мещера» в Клепиковском районе. Ее участниками стали 150 активистов из Клепиковского, Спасского районов, городов Касимова, Рязани и Москвы. Тема сборов – «Однажды в сказке». И поэтому спортивные мероприятия, «квест», интеллектуальная игра, мастер-классы помогали проводить сказочные персонажи.

В рамках сборов также прошел отбор в «Школу стажеров». По традиции на закрытии мероприятия ребята вступили в ряды РРДОО «Лист», а самые активные участники получили дипломы. Об этом сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области.