Студенты Рязанского госуниверситета победили в интеллектуальной игре

Молодежная интеллектуальная игра «Университеты мира» прошла в библиотеке имени Горького. Участие в ней приняли студенты всех вузов Рязани. Было представлено девять команд. Студенческая жизнь стала главной темой «мозгового штурма» знатоков, который проходил в формате «Что? Где? Когда?». В итоге команда РГУ имени С.А. «Принципиальный соперник» стала дипломантом I степени, сообщает сайт вуза. На втором и третьем месте разместились сборные Центра развития социальной активности молодежи «Потенциал» и РГАТУ имени П.А. Костычева.