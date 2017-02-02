В Рязанском строительном колледже состоялось вручение дипломов

Более пятидесяти ребят получили документ об окончании учебного заведения по четырем направлениям. Одни стали мастерами отделочных, другие – общестроительных работ, третьи – мастерами сухого строительства. Несколько человек стали мастерами художественно-оформительских работ. Несмотря на то что выпускники обучались по ускоренной программе, среди них немало тех, кто окончил колледж с высокими оценками, восемь человек получили «красные дипломы». Это Лилия Прохорова, Дмитрий Романов, Анна Барыбина и другие. Практически все они после получения дипломов будут работать в строительных организациях, например «Зеленый сад», «Северная компания», там, где выпускники проходили производственную практику. Многие вместе с дипломами об окончании получили Почетные грамоты и Благодарственные письма за активное участие в жизни колледжа.

С напутственными словами к выпускникам обратились директор колледжа Александр Суслов, исполнительный директор регионального отделения Союза строителей Вячеслав Немчинов. От имени родителей пожелание выпускникам и благодарность преподавателям и мастерам высказала Елена Волошина. Будущие строители показали собравшимся свои творческие способности.