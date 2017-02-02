Неработающие рязанские пенсионеры получат прибавку к пенсии

С 1 февраля 2017 года в Рязанской области, как и по всей России, на 5,4% увеличиваются страховые пенсии у неработающих пенсионеров

В соответствии с действующим пенсионным законодательством страховые пенсии, выплачиваемые Пенсионным фондом РФ неработающим пенсионерам, подлежат ежегодной индексации с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий календарный год. По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%. Соответственно, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы ровно на эту величину.

С 74,27 руб. до 78,28 руб. увеличится стоимость пенсионного балла для назначения страховой пенсии, с 4 559,93 руб. до 4805,11 руб. – размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Фактически, для того, чтобы определить, насколько увеличится размер выплат у отдельного неработающего пенсионера, достаточно умножить сумму получаемой им страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней на 1,054 (т.е. на 5,4%).

С 1 февраля ПФР перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, а также по случаю потери кормильца. Увеличение пенсий коснется только тех пенсионеров, которые официально не работают. Работающие пенсионеры страховую пенсию с учетом индексации будут получать после завершения трудовой деятельности.

Важно отметить, что одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% будут увеличены размеры ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам. Увеличение ЕДВ будет производиться независимо от факта трудоустройства.