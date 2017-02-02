В Рязанской области определили самых интеллектуальных школьников

На интерактивном полигоне «Мир роботов» состоялся финал областного конкурса «Серебрум». В этом году его участниками стали около 200 школьников из 11 муниципальных образований региона.

Задания конкурса связаны с точными науками: математикой, физикой и информатикой. На 80% он проходит в режиме «онлайн», что дает возможность участия в «Серебрум» даже жителям самых отдаленных районов области.

Участники конкурса решали задачи, создавали сайты, писали проекты и проводили опыты, зарабатывая баллы. 50 человек, набравших наибольшее количество, прошли в финальный этап, где в игровой форме на интерактивном полигоне соревновались в логике и смекалке.

По итогам финальной игры была определена «десятка» сильнейших. Победителем конкурса «Серебрум» стал Андрей Родюков (Лицей №4 города Рязани). Второе место заняла Екатерина Успенская (Кораблинская школа №2), третье место досталось Юлии Левкиной (Кирицкая школа). Всем финалистам были вручены дипломы, а победителям – ценные подарки от партнеров конкурса, сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.