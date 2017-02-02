Дополнительные федеральные средства в Рязанской области потратят на развитие образования, обеспечение жильем молодых семей, лекарствами – льготников

Тему обсуждали сегодня на расширенном заседании правительства области

Провел заседание губернатор Олег Ковалев. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, депутаты Государственной Думы РФ Андрей Красов и Елена Митина, председатель областной Думы Аркадий Фомин, депутаты регионального законодательного собрания, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, администрации Рязани.

Министр финансов региона Марина Наумова доложила об изменениях, которые предлагается внести в областной бюджет 2017 года. В частности, доходная часть главного финансового документа увеличивается на дополнительно поступающие в текущем году федеральные целевые средства в размере более 478 млн. рублей. Это субсидии на реализацию программных мероприятий по развитию образования, обеспечение жильем молодых семей, лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, компенсацию платы взносов на капремонт, а также на поддержку творческой деятельности муниципальных театров и обустройство парков и скверов. Увеличивается также размер дорожного фонда Рязанской области и в целом составит 5 млрд. 91 млн. рублей.

На заседании также шла речь об установлении величины прожиточного минимума за 4 квартал 2016 года, о выделении субсидий Ряжскому району на создание 153 дополнительных мест в ДОУ путем приобретения в собственность здания детского сада, ранее принадлежавшего компании «РЖД».

Источник: сайт правительства Рязанской области