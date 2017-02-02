258 рязанцев получат ежемесячную денежную выплату в увеличенном размере

С 1 февраля на 5,4% повысятся ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) является самой массово в России социальной выплатой. Ее получают 15,6 млн. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. В Рязанской области ЕДВ получают 258,3 тысячи человек.

С 1 февраля текущего года в регионе, как и по всей России, ЕДВ будут проиндексированы исходя из роста потребительских цен за 2016 год на 5,4%. Также индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет с 995 руб. до 1049 руб. в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 808 руб., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 125 руб., бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116 руб.