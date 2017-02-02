В жилых домах на территории Рязанской области продолжатся проверки газового оборудования

Сегодня на расширенном заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев обратил внимание на ряд актуальных тем

Глава региона заявил, что во всех муниципальных образованиях необходимо продолжить проведение проверок газового оборудования в жилых домах. «Специально созданные комиссии должны активно работать, проводить поквартирный обход и профилактические разъяснительные мероприятия с населением», – сказал Олег Ковалев.

Губернатор отметил, что должна быть усилена роль административно-технических комиссий в контроле за уборкой от снега дворов и улиц в муниципальных образованиях. По словам Олега Ковалева, их активная работа позволит эффективно воздействовать на нерадивых собственников, которые не должным образом занимаются благоустройством своих территорий. Кроме того, Губернатор подчеркнул, что в целом все службы, отвечающие за уборку и вывоз снега, должны находиться в режиме постоянной готовности, чтобы оперативно реагировать на изменения погодной ситуации.

Источник: сайт правительства Рязанской области