Задача рязанских аграриев – сохранить набранные темпы в производстве молока

Сегодня на расширенном заседании регионального правительства губернатор рекомендовал главам районов продолжать осуществлять строгий контроль за показателями в молочном животноводстве. По словам губернатора, прибавка по валовому производству молока относительно предыдущих лет составила 3,9%, по показателю надоя на одну фуражную корову рост почти на 1 кг. Как отметил Олег Ковалев, основная задача в настоящее время – сохранить набранные темпы в производстве молока, в том числе за счет своевременной поддержки хозяйств.

Источник: сайт правительства Рязанской области