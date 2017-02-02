В Рязани ищут очевидцев ДТП

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 27 ноября прошлого года в 17.15 в Рязани напротив дома 25 корпус 3 по улице Зубковой. Здесь 56-летний житель областного центра, управляя автомобилем «КамАЗ 4308», двигаясь в направлении улицы Новоселов, сбил переходящую проезжую часть 70-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила травмы и обращалась в ОКБ.

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 14 октября прошлого года в 19.50 в Рязани напротив дома 30а по улице Новоселов. 37-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «KIA RIO», двигаясь в направлении улицы Зубковой, сбил 15-летнюю девочку. Пешеход получила травмы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, обращаться по телефонам: (4912)25-65-59, 29-93-52 или по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб.210 или 212