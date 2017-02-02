В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой по-прежнему без потерь играют «Авангард» из Хирина и «Рыбное»

В очередном туре они победили соответственно «Империю» (4:2) и «Десантное училище» (8:3). Еще два матча завершились так: «Поляны» – «ВДВ» – 4:3, «Сокол» – «Ижевское» – 2:0.

В шестом туре 4 февраля «Десантное училище» встретится с командой «Ижевское» (начало – в 15.30), «Авангард» – с хоккеистами из Рыбного (19.00), на следующий день «Сокол» сыграет с «Полянами» (9.15), «ВДВ» – с «Империей» (11.00). Наибольший интерес, конечно же, представляет поединок, в котором встретятся лидеры турнира – «Авангард» и «Рыбное». Напоминаем, все матчи проводятся в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский». Вход на игры для болельщиков – свободный.