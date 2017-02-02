В первую субботу февраля в Рязанской области проводятся всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы Раменских

4 февраля в Скопине состоится традиционная лыжная гонка на призы земляков Тамары Ивановны и Геннадия Михайловича Раменских. В соревновательной программе – бег на 2,3 и 5 километров, ход – свободный. Гонщики разыграют награды в девяти возрастах (от 2005 года рождения и моложе, до 1956 г.р. и старше), в восемнадцати зачетных группах. В первом, километровом, забеге, который стартует в 11.00, могут принять участие все желающие. Ожидается приезд ветеранов – именитых лыжников, с которыми Тамаре Ивановне и Геннадию Михайловичу довелось работать на благо российского спорта.

О своем желании выйти на старт традиционных соревнований можно сообщить по телефону (49156) 2-05-43, отдел физической культуры и спорта городской администрации. На все вопросы, связанные с участием в гонке, вам ответят по телефону 8-915-592-28-18.